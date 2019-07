Der US-Schauspieler Rip Torn ist gestorben. Das berichten mehrere Medien und beziehen sich auf den Torns Sprecher Rick Miramontez. Torn wurde 88 Jahre alt. Seine bekannteste Rolle war wohl die des "Agent Z" in den "Men in Black"-Filmen mit den Hauptdarstellern Will Smith und Tommy Lee Jones.

Außerdem verkörperte Torn den Produzent "Artie" in der US-Sitcom "Die Larry Sanders Show" und erhielt für diese Rolle einen Emmy. Eine Nominierung für den Oscar als bester Nebendarsteller brachte ihm seine Rolle in dem Drama "Cross Creek". Er spielte unter anderem in "Süßer Vogel Jugend" (1962) - nach dem Drama von Tennessee Williams, in "Der Mann, der vom Himmel fiel" (1976) mit David Bowie, in "Robocop 3" (1993), in "Die WonderBoys" (2000) von Curtis Hanson und in "Marie Antoinette" (2006) von Sofia Coppola.