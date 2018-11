Der Schauspieler Rolf Hoppe ist tot, er starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren. Laut seiner Familie ist er "nach einem erfüllten Leben im Kreise seiner Familie (...) friedlich entschlafen", teilte diese am Donnerstag über das von Hoppe gegründete Hoftheater Dresden mit.

Bekannt wurde Hoppe vor allem durch seine Filmrollen. So spielte er in dem Spielfilm "Mephisto" von István Szabó den "Ministerpräsidenten", angelehnt an eine Nazi-Größe. Der Film wurde 1982 mit einem Oscar als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet und brachte Hoppe den Durchbruch. Der Schauspieler ist auch bekannt geworden durch seine Darstellung der Bösewichte in DEFA-Indianerfilmen oder als König in dem Märchenfilm-Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel".