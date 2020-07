Der Schauspieler Tilo Prückner ist tot. Er ist überraschend am vergangenen Donnerstag im Alter von 79 Jahren gestorben, so die ARD unter Berufung auf seine Familie. Prückner wurde durch zahlreiche Fillm- und Fernsehrollen bekannt. Markant war seine Rolle als Kommissar Eduard Holicek im Hamburger "Tatort". Auch in der TV-Serie "Rentnercops" überzeugte er an der Seite des 2019 verstorbenen Wolfgang Winkler das Publikum, sie wird derzeit in der dritten Staffel im Ersten ausgestrahlt.