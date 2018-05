Der Schauspieler Wolfgang Völz ist tot. Nach Meldung der "Berliner Morgenpost2 starb er am 2. Mai im Alter von 87 Jahren in Berlin. Völz wurde am 16. August 1930 in Danzig geboren. Nach einer Schauspielausbildung in Hannover spielte er zunächst deutschlandweit auf Theater- und Kabarettbühnen. In seinen Film- und Fernsehrollen stellte er ab den 60er-Jahren häufig Bösewichter oder Gesetzeshüter dar.



Bekannt wurde Völz unter anderem für seine Rolle als Leutnant Mario de Monti in der deutschen Science-Fiction-Serie "Raumpatrouille Orion". Er verlieh Schauspielern wie Peter Ustinov, Mel Brooks und Walter Matthau die deutsche Synchronstimme. Vor allem einem jungen Publikum wurde er als Stimme des Käpt’n Blaubär in der Kinderserie und dem späteren zugehörigen Kinofilm bekannt. Überhaupt war er stimmlich in vielen Kinderzimmern präsent, er wirkte als Sprecher unter anderem bei "TKKG", "Die drei ???" und "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" mit.