Die amerikanische Schauspielerin und Sängerin Diahann Carroll ist tot. Wie Carrolls Tochter Suzanne Kay dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter" mitteilte, starb Carroll am Freitag in ihrem Haus in Los Angeles an den Folgen einer Krebserkrankung. Die Entertainerin wurde 84 Jahre alt.

Diahann Carroll (Mitte) in ihrer Rolle als Dominique Deveraux in "Der Denver-Clan" Bildrechte: IMAGO Carroll war vor allem für ihre Roller in der Serie "Der Denver-Clan" bekannt. Die Serie lief in den 80er-Jahren mit großem Erfolg im US-amerikanischen Fernsehen. Dort spielte Carroll die zickige Figur Dominique Deveraux, eine Halbschwester des reichen Blake Carrington.



Ende der 1960er-Jahren machte Carroll als Hauptdarstellerin in der TV-Serie "Julia" Furore. 1975 war sie als beste Hauptdarstellerin in der Drama-Komödie "Claudine" für den Oscar nominiert.

Eine Ikone und Wegbereiterin