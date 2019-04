Die Schauspielerin Ellen Schwiers ist tot. Sie starb am Freitag nach langer schwerer Krankheit in ihrem Haus am Starnberger See, das ließ ihre Tochter Katerina Jacob über ihre Agentur mitteilen. Schwiers wurde 88 Jahre alt. Bekannt wurde sie durch zahlreiche Film- und Fernsehrollen wie "Der letzte Zeuge", "08/15" oder "Unser Charly". Auch in der MDR-Fernsehserie "In aller Freundschaft" trat sie auf. Auch auf der Theaterbühne stand sie häufig, beispielsweise als "Mutter Courage" in Bertolt Brechts gleichnamigem Stück. Ihre letzte Bühnenpräsenz hatte sie mit ihrem Bruder Holger Schwiers und ihrer Tochter Katerina in dem Stück "Altweiberfrühling" in der Komödie im Bayerischen Hof in München.