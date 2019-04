Elsner spielte in Dutzenden Fernsehfilmen mit und wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Bayerischen Fernsehpreis für ihr Lebenswerk und dem Bundesverdienstkreuz. Ihr Filmdebut gab sie 1959 als 17-Jährige an der Seite von Freddy Quinn in "Freddy unter fremden Sternen". In den 60er- und 70er-Jahren trat sie unter anderem in Unterhaltungsfilmen wie "Die Lümmel von der ersten Bank" oder "Pepe, der Paukerschreck" auf, zudem spielte sie in Köln Theater an der Seite von Willy Millowitsch.