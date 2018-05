Die Schauspielerin Juliane Koren ist am Montag im Alter von 67 Jahren in Berlin gestorben. Das Deutsche Schauspielhaus Hamburg teilte am Dienstag ihren Tod mit und bezog sich auf Informationen ihrer Familie. Koren wurde unter anderem bekannt durch die Darstellung des Dornröschen in dem gleichnamigen DDR-Märchenfilm (1971). In mehr als 20 Film- und Fernsehproduktionen der DEFA wirkte die 1951 in Weimar geborene Schauspielerin mit, darunter "Dr. med. Sommer II" (1970), "Meine Schwester Tilli" (1972) oder "Der Staatsanwalt hat das Wort" (mehrfach).