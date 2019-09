Und es ist natürlich auch sinnvoll, in Trennungssituationen sich Hilfe von außen zu holen. Das können Freunde sein. Das können auch mal die Großeltern seien. Das kann eine Erzieherin oder Lehrerin sein. In der Fachliteratur spricht man sogar von einer gewissen Form von Erziehungsunfähigkeit in den ersten Wochen und Monaten einer Trennung, weil man einfach so mit sich selber beschäftigt ist und selber ja erstmal damit klarkommen muss. Da ist es wichtig, auch mal von außen Hilfe zu organisieren, auch ein bisschen zu delegieren, wenn das möglich ist, damit die Kinder nicht zu stark in diesen Konflikt zwischen den Eltern einbezogen werden.

Was geben Sie den Eltern in Ihrer Praxis mit auf den Weg, um ihre Kinder und sich selbst glücklich durch so eine Trennung zu bringen?

Ich schlage immer vor, wenn man den Entschluss gefasst hat, sich zu trennen, sich an einem Wochenende mit den Kindern hinzusetzen und ihnen diesen Beschluss zu sagen. Es ist ganz wichtig, dass Kinder nicht in so einem diffusen Gefühl gelassen werden, da passiert irgendwas. Natürlich auf eine sensible und zurückhaltende Weise, aber man muss es ihnen mitteilen, weil sonst ihre Fantasien ins Kraut schießen. Und auch möglichst gemeinsam mitteilen und klar bleiben: 'Wir wollen uns trennen. Das tut uns sehr leid. Und es hat nichts mit euch zu tun.' Das ist der entscheidende Punkt, weil Kinder immer wenn Eltern sich trennen, sich selber verantwortlich machen. Dann kommen solche Sätze: 'Ja, weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe oder weil ich schlecht in der Schule bin'. Das ist ganz entscheidend, den Kindern diese Schuldgefühle zu nehmen. Die Verantwortung liegt dafür bei uns.

Und dann finde ich ein sehr schönes Ritual, dass man sich nach so einem Gespräch an den Händen fasst und sich gegenseitig verspricht, immer füreinander da zu sein. Weil man dann den Kindern auch die Initiative gibt. Wenn sie das Gefühl haben, Mama oder Papa sind nicht mehr genug für mich da, können Kinder im Alter von acht oder neun dann schon die Initiative ergreifen und sagen 'Wir haben doch damals uns gegenseitig versprochen uns zu helfen. Und dass wir zusammenbleiben, obwohl ihr euch trennt.' Die Kinder können damit diese Ohnmacht loswerden.



Wenn Eltern das schaffen, gute Eltern zu bleiben und die Paarebene unterscheiden können von der Elternebene, das ist im Grunde die Kunst. Das ist nicht einfach, weil Trennungen immer auch asymmetrisch verlaufen. Immer ist einer mehr "Opfer" und einer mehr "Täter". Aber wirklich nur in Anführungszeichen. Wenn die Eltern dieses starre Schema überwinden und sagen 'Wir sind gemeinsam weiter für euch da', ist das für die Kinder die wichtigste Botschaft. Sie sind gemeinsam für mich da, auch wenn sie in verschiedenen Wohnungen wohnen, auch wenn sie vielleicht irgendwann einen neuen Partner haben. Aber dieses Gefühl, dass sie weiter für mich und mein Leben die Verantwortung tragen. Das ist die beste Botschaft, die man Kindern als Eltern in einer solchen Situation geben kann.