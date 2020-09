Bei Vonnegut ist das durchaus doppelter Boden, sarkastisch. In dieser Oper, die der 1970 in Moskau geborene Vladimir Rannev für Hellerau komponiert hat, bleibt der Sarkasmus den Sängerinnen und Sängern buchstäblich in der Kehle stecken. Mit einer höchst anspruchsvollen Musik, fast nur für Gesangsstimmen, die auf ein sehr abstrahiertes Libretto von Johannes Kirsten geschrieben worden ist.

"Schlachthof 5" - die Sänger agieren in ihren Kabinen Bildrechte: Stephan Floss

Das geht nur, indem eine Produktionsstätte wie das Festspielhaus Hellerau flexibel genug ist, alles Geplante über den Haufen zu werfen und das Inszenierungsteam nochmal ganz von vorn anfangen zu lassen. Der Regisseur Maxim Didenko hat sein Konzept komplett neu erarbeitet, die Sängerinnen und Sänger vom Dresdner Ensemble AuditivVokal haben sich darauf eingelassen. So wurde in kürzester Zeit diese Fassung aus dem Boden gestampft - und die tatsächlich wie aus dem Boden kam.



Hellerau hat einen tiefen Orchestergraben, der nun mal wieder geöffnet wurde. Darin findet eine Art Tanztheater statt, das wird per Video ringsum an die Wände geworden. Die acht Gesangssolisten agieren erst in Schutzanzügen von der Empore herab, dann aber auch mitten im Publikum - und trotzdem unter Beachtung der Abstandsregeln, denn für sie wurden Kabinen auf Rädern gebaut, in denen sie hinter durchsichtiger Folie singen. Auch das Publikum war in Bewegung, erstens weil wir auf drehbaren Hockern mit entsprechendem Abstand saßen, zweitens weil wir wiederholt zum Platz- und Perspektivwechsel aufgefordert wurden, was übrigens der Schauspieler Wolf-Dieter Gööck übernahm. Ein bezwingendes Theater, das uns alle mitgenommen hat, eintauchen ließ, wirklich berührt und angefasst hat.