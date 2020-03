Semperoper und Staatsschauspiel Dresden sagen bis zum 19. April alle Vorstellungen ab. Auf ihrer Webseite begründen sie die Maßnahme am Donnerstag mit dem Erlass der sächsischen Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus in Sachsen. Veranstaltungen an anderen Spielorten sowie Führungen und Begleitprogramme sind auch davon betroffen. Bereits erworbene Karten werden laut der Information erstattet.