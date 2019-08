Im Berliner Schloss Bellevue werden anlässlich des 30. Jubiläums des Mauerfalls fünf Gemälde von DDR-Künstlern gezeigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnete die Ausstellung in der Eingangsgalerie von Schloss Bellevue am Donnerstag. Damit werde an die friedliche Revolution erinnert, so Steinmeier, es handele sich um Kunst, die in den Jahren etwa seit der Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 bis zum Mauerfall entstanden seien. Die Bilder verwiesen auch darauf, dass "es immer möglich, aber immer auch riskant ist, seinen eigenen Weg zu gehen".