Wenn es um die Geschichte von Schloss Lichtenwalde geht, dann kommt man an Dietrich von Harras nicht vorbei. Von sich Reden machte er, weil er 1449 hoch zu Ross mit einem tollkühnen Felsensprung über die Zschopau feindlich gesinnten Verfolgern entkommen sein soll. Nachzulesen ist das unter anderem in der Ballade "Harras, der kühne Springer", mit der Theodor Körner dem Ritter ein literarisches Denkmal gesetzt hat.

Ausstellungskuratorin Katharina Müller vom Förderverein "Schloss und Barockgarten Lichtenwalde" ist dieser alten Rittergeschichten ein wenig überdrüssig, sie lenkt jedoch ein, dass der sagenumwobene Harras in der Ausstellung auch Erwähnung finde, man habe sich jedoch auf neue Anknüpfungspunkte, andere historisch Persönlichkeiten konzentriert. Als Beispiele führt Müller an: "Carl von Carlowitz, der Begründer der Nachhaltigkeit. Der hat lange in Lichtenwalde gelebt, seine Kinder sind hier geboren, er hat hier geheiratet, in der Stiftskirche. Oder 'Vater' August, der mit der Augustusburg eng verbunden ist. Das war auch sein Amt hier gewesen und er hat hier auch gewirkt."