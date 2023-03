"Auch das hat in diesem Haus gegeben, dass man Wasser aus dem Souverän in den Dachboden hochpumpen konnte, um es dann wieder wie eine Wasserleitung abfließen zu lassen. Und man hatte Hähne, um das Wasser nutzen zu können", erklärt Sammlungsleiterin Froesch.

So spiegelt sich im gesamten Gebäude ein neues fürstliches Selbstverständnis, weniger repräsentativ wie zur Barockzeit noch üblich, sondern höchst fortschrittlich. Das erkennt man auch an all den praktischen Details: So gab es einen Kühlschrank, der natürlich nicht mit Strom, sondern mit Eis funktionierte – auf den Fluren versteckt in antiken Sarkophagen wurde Brennholz für die Öfen gelagert oder auch das Nachtgeschirr, das dann von den Dienern entsorgt wurde. Und viele weitere Finessen, zeigt Froesch.