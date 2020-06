Lange hat es gedauert, bis das erste klassizistische Schloss in Deutschland restauriert wurde: Das Schloss Wörlitz im Gartenreich Dessau-Wörlitz. Zwei Jahrzehnte lang arbeiteten Handwerksfirmen aus Sachsen-Anhalt sowie Planungsbüros und Restauratorinnen und Restauratoren aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Berlin daran, das Schloss Wörlitz zu erneuern. Insgesamt 14,2 Millionen Euro des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt wurden dafür investiert.

Die akribischen restaurierungs- und denkmalpflegerischen Arbeiten von Fachleuten hätten auch deshalb zwei Jahrzehnte gedauert, weil umfangreiche weitere Forschungen zur Geschichte des Hauses und dessen Bauweise erfolgten, sagte Stiftungsdirektorin Brigitte Mang. Das Schloss Wörlitz und der Schlosspark Wörlitz seien einzigartig in Hinblick auf den Klassizismus des Gebäudes, so Mang. Dazu zähle die Ausstattung aus der Zeit von Fürst Franz und aus dem 19. Jahrhundert.

Das ist eine europäische Seltenheit, dass man auch die Interieurs so original hat. Und auch der Landschaftsgarten hat ja noch Gehölze aus dem 18. und primär aus dem 19. Jahrhundert.

Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte bei der Eröffnung, es sei das schönste Schloss, das er kenne, weil es das erste in der Zeit des Klassizismus entstandene gewesen ist. Es habe bis in das 19. und 20. Jahrhundert hinein viele inspiriert. Auch das Bauhaus sei ohne diese Philosophie nicht denkbar:

Es gehört für mich zu den schönsten und in sich geschlossenen Ensembles, weil es eine große Philosophie ist, der Aufklärung, der Toleranz und des Miteinanders sowie auch der europäischen Geschichte. Nicht umsonst ist Prinz Charles für dieses Schloss und für diesen Park der Schirmherr – das zeigt, dass es internationale Bedeutung hat.

In insgesamt acht Bauabschnitten wurde das Schloss innerhalb der letzten beiden Jahrzehnte erneuert. Nachdem die Mittel für den Erbau nun von Bund und Land getragen wurden, stellt sich die Frage, wie die Finanzierung weiter finanziert geht. Sie seien jetzt in Verhandlungen mit Bund und Land, um Mittel für den Unterhalt zu erhalten, sagte Brigitte Mang, die Direktorin der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. Denn nur so könne man die Qualität, die man erreicht habe, auch halten.