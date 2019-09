Der ungarische Schriftsteller und frühere Präsident der Berliner Akademie der Künste, György Konrad, ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren in Budapest, das teilte die Sprecherin der Akademie am Freitagabend unter Berufung auf seine Familie mit. Die ungarische Nachrichtenagentur MTI berichtete ebenfalls darüber. Konrad sei am Freitag nach langer, schwerer Krankheit gestorben, so die Akademiesprecherin weiter in Berlin.