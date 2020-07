"Wir wollen dieses Land nicht in den Sektionssaal schieben, wir beugen uns nicht in weißem Kittel mit spitzem Werkzeug darüber, um einzig die kranken Stellen herauszuschneiden und unter dem Mikroskop zu betrachten. Wir sind keine Pathologen, wir sind Beteiligte. Getrieben von der Sehnsucht, die Kultur, in der wir leben, in all ihren Tiefen und Untiefen, in ihrer Größe und Schönheit, in ihren Schrullen und Fragwürdigkeiten zu erkunden."



(Zitat aus dem Vorwort des Buchs "Die deutsche Seele")