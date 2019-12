In Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung sollten Kinder und Jugendliche richtiges Streiten schon in der Schule gelehrt bekommen. Dafür plädiert der Sozialwissenschaftler und Politik-Didaktiker Andreas Petrik von der Universität Halle.

Im Interview mit MDR KULTUR sagte er, dass sich die Neutralitätspflicht von Lehrern und politische Gespräche in der Schule nicht ausschlössen. Im Gegenteil – die Schule sei der primäre Ort, um Jugendlichen die geeigneten Werkzeuge zum richtigen Debattieren an die Hand zu geben. Im Rahmen eines Politikunterrichts sollten Schüler lernen, ihre eigenen Werte richtig zu begründen – Schulen sollten daher Regeln des korrekten Streitens lehren: die Arbeit mit Fakten, Daten und zum Beispiel Analogien.

Genauso wichtig ist es Petrik aber auch, dass Jugendliche in einer Perspektiven-Übernahme geschult werden. Dass sie also lernen, sich in die Meinung Andersdenkender hineinzuversetzen und diese begründete Meinung zu respektieren und tolerieren.