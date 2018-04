Schüler an der freien Schkola Oberland in Ebersbach Bildrechte: MDR/Lutz Günther

Der Schulverbund nutzt auf einzigartige Weise die Gegebenheiten und offenen Grenzen der Region: Zum Arbeiten kommen die Pendler nach Deutschland, zum Essen und Tanken fahren die Deutschen ins Tschechische - und die Vergangenheit ist auch immer noch präsent. Klischees und Vorurteile auf beiden Seiten ebenso. Am Ende ihrer Schulzeit werden nicht alle Mädchen und Jungen hüben und drüben perfekt in der Nachbarsprache sein, aber sie können sich miteinander unterhalten - hüben und drüben.



Die Eltern wissen das zu schätzen, so selbstverständlich war die Verständigung in der Grenzregion zu ihrer Zeit noch nicht. Und einige Eltern ziehen sogar extra wegen der Schkola nach Ebersbach und Umgebung. Aus dem Rathaus Ebersbach ist zu hören, dass so manches leerstehende Umgebindehaus an junge Familien verkauft wurde, damit der Schulweg für die Kinder nicht so lang ist. Die Schkola zieht.