Sachbuch über Gefahren im digitalen Zeitalter Wie wir uns von Amazon, Facebook, Apple und Google beherrschen lassen

Bits und Bytes verändern unsere Kultur. Unsere Kommunikation. Unseren Konsum. Unser Medienverhalten. Doch wohin die Reise geht, bestimmen maßgeblich vier Konzerne: Amazon, Apple, Google und Facebook. Diese Unternehmen sind dabei, eine neue Herrschaft zu installieren, und wir alle machen mit. Der US-amerikanische Autor Scott Galloway nennt sie die "vier Reiter" in Anlehnung an die apokalyptischen Reiter aus der Bibel und wirft in seinem Buch "the four - Die geheime DNA von Amazon, Apple, Facebook und Google" einen nachdenklichen Blick in die neuen Machtzentralen.

von Sven Kochale, MDR KULTUR