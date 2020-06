Ein persönlicher Impuls, mit dem Schreiben seines Buches "Pop und Populismus" zu beginnen, war "alles, was in der Popmusik schlechte Laune macht", meint Jens Balzer. Und verstehe man Populismus als ein Aufbegehren gegen vermeintlich regierende Eliten, so komme man in der Musik eben beispielsweise zum "Volks-Rock 'n' Roller" Andreas Gabalier mit einem "streng patriarchalen Gesellschaftsbild mit übersichtlichen Geschlechterverhältnissen, in denen Männer noch Männer und Frauen noch Frauen sind". Wobei Balzer über den deutschsprachigen Schlager auch positiv konstatiert: "Dass Helene Fischer und Kerstin Ott in einer ARD-Abendsendung ein Lied für Regenbogenfamilien und lesbische Mütterpaare und schwule Väterpaare singen, währe in allen anderen popmusikalischen Formen undenkbar."

Über fehlende politische Haltung in der Popmusik könne man sich nicht beschweren, so Balzer, "nur in vielen Fällen tatsächlich eher auf der Rechten, rechtspopulistischen, identitären Seite des politischen Spektrums". In Balzers Buch geht es über weite Strecken um den den berühmten Echo-Skandal, als 2018 die Hip-Hopper Farid Bang und Kollegah für einen homophoben, antisemitischen Track ausgezeichnet werden sollten. Der Musikpreis wurde in der Folge abgeschafft.



Doch in gewisser Weise fehle er nun auch, meint Balzer, weil der Echo einmal im Jahr ein Schlaglicht auf das warf, "was die jungen Leute bei Spotify millionenfach klicken, was da eigentlich für Inhalte transportiert werden." Jetzt hingegen sei alles wieder "in einem allgemeinen medialen Grundrauschen verschwunden".