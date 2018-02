Nach der Absage des Courage-Festivals Leipzig durch die Veranstalter organisiert der Musiker Sebastian Krumbiegel eine Alternative. Der Sänger der Pop-Band "Die Prinzen" plant nach eigenen Angaben ein Ersatzkonzert am 30. April auf dem Dach der Moritzbastei. Es solle nicht mehr ganz so groß sein, aber trotzdem "ein Zeichen dafür, dass wir nach wie vor gegen Rechts auf der Matte stehen", so Krumbiegel bei MDR KULTUR. Es gebe auch schon konkrete Pläne für eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen und der Stadt Leipzig.