Die schrägsten Duette der Popgeschichte

Sonny und Cher. Das perfekte Duett – auf der Bühne und im Leben. Zu schön, um wahr zu sein. 1974 war dann auch Scheidung und Schluss. Duette in der Popmusik funktionieren natürlich am leichtesten zwischen Mann und Frau. Form und Inhalt fügen sich nahtlos zusammen.

Eine Sache der Herzen natürlich auch, wenn man einfach mal in die Plattensammlung der Eltern greift und den Star der Vergangenheit zurück ins Leben der nächsten Generation ruft: „Ruf Mich an“. Die Hamburger Rapper von Fettes Brot und ihr Idol James Last. Eine ähnliche Huldigung war natürlich auch das Duett „What Have I done to Deserve This“ von Neil Tennant von den Pet Shop Boys und Dusty Springfield.