Was statt ganz großer Oper übrig geblieben ist, waren konzertante Höhepunkte in eineinhalb Stunden, die normalerweise gut und gerne drei bis vier Stunden gefüllt hätten. Aber weder war diese Spieldauer möglich, noch großes Orchester, weder szenische Nähe noch großer Chor – und leider auch nicht das ganz große Publikum, das für diese Besetzung bestimmt gerne nach Dresden gekommen wäre. Stattdessen durften gerade mal an die 300 Menschen ins Haus. Bei einem Weltstar wie Anna Netrebko vor 300 Gästen war die Semperoper im Handumdrehen ausverkauft, auch für die kommenden drei Abende, an denen dieses Programm wiederholt wird.

Yusif Eyvazov Bildrechte: dpa