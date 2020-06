Alle Senckenberg-Häuser haben drei große Aufgaben: Das Dokumentieren der Vielfalt der Natur, das Erforschen der Biodiversität […] und als Drittes: das Vermitteln von Biodiversität und Geologie. Prof. Dr. Willi Xylander

Forschung mit modernster Technik: Im DNA- Labor Bildrechte: Sven Tränkner So umreißt Direktor Willi Xylander die Aufgaben seines Hauses. Das klingt überschaubar und doch sind Dauer- und Sonderausstellungen nur die Spitze des Eisberges, die für die Besucher sichtbar wird. Denn das, was man in Görlitz sieht, ist aufbereitetes Wissen, das Forscher in vielen Teilen der Welt zusammengetragen haben. So sind Wissenschaftler vom Görlitzer Senckenberg Museum u.a. an Forschungsprojekten im Kaukasus, im tibetischen Hochland, in der Mongolei und Sibirien beteiligt.

Unsere Wissenschaftler haben zur Bodendiversität gearbeitet, sie haben zu Wildeseln, Raubsäugern und Przewalski-Pferden in der Mongolei geforscht und ich selber habe eine Bestandsaufnahme von Libellen in der Mongolei gemacht. Prof. Dr. Willi Xylander

Die Boden-Spezialisten

Ein echter Hingucker: Die Bodensäule im Treppenhaus Bildrechte: Sven Tränkner Da Wissenschaftler meist ein Spezial-Gebiet erforschen, hat man sich in Görlitz hauptsächlich der Bodenbiologie zugewandt. Das geht auf die Initiative des Bodenzoologen Prof. Wolfram Dunger zurück, der das Museum bis 1995 leitete und ihm mit dieser Ausrichtung internationales Ansehen verschaffte.



Heute interessieren sich die Forscher hier u.a. für die Gesamtheit, der im Boden lebenden Organismen: von Spinnen, Fadenwürmern und Käfern bis Pilzen, Algen, Flechten und Bakterien. Und das bildet sich wiederum im Museum ab. Ein besonderer Blickfang ist die im Treppenhaus aufgestellte, knapp sechs Meter große Bodensäule, die geschickt zwei Ausstellungsetagen miteinander verbindet. Sie zeigt in 30-facher Vergrößerung einen Bodenausstich aus einem heimischen Laubwald. Als Größenvergleich dient ein Regenwurm, der fast das gesamte Modell feuerwehrschlauch-dick durchzieht. Er lässt uns auf die Größe eines Bodenlebewesens "schrumpfen".

Neue Formate

Apropos schrumpfen. In Görlitz hat man längst erkannt, dass man auch mit modernster Technik sein Publikum fesseln kann. Als Teilnehmer des bundesweiten Projekts "museum4punkt0" ließ man in "Abenteuer Bodenleben" den Besucher digital auf Assel-Größe schrumpfen und entließ ihn mit Hilfe einer VR-Brille in die 200-fach vergrößerte Welt von Tausendfüßler und Co.

Ein für mich sehr wichtiges Vermittlungs-Format sind Wanderausstellungen: Wir haben in den letzten 15 Jahren sieben große, internationale Wanderausstellungen gezeigt, die ungefähr dreieinhalb Millionen Menschen gesehen haben. Prof. Dr. Willi Xylander

Wolfs-Forschung am Senckenberg Bildrechte: Diana Jeschke Eine der erfolgreichsten Wanderausstellungen der letzten Jahre war die Sonderschau "Wölfe". Das ist nicht verwunderlich, ist doch der Wolf und seine Ausbreitung in Deutschland eines der Reizthemen der letzten Jahre. In Görlitz forscht man schon länger zu Meister Isegrim. Und nicht nur das: Auch ein Wolf-Zentrum ist am Senckenberg Museum beheimatet. Hier berät man die zuständigen Landesbehörden und sammelt bundesweit Daten zur Ausbreitung des Wolfes. Denn in Ostsachsen hatten sich im Jahr 2000 die ersten Wölfe wieder angesiedelt.

Lebendiges im Untergeschoss