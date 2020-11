Mit mehr als 350 Vorschlägen sind Kunst- und Kulturschaffende dem Aufruf des MDR KULTUR-Ideenwettbewerbs "Freie Sendezeit für freie Künstlerinnen und Künstler" gefolgt. Am Kompositionsaufruf von MDR KLASSIK haben sich zudem mehr als 140 Komponistinnen und Komponisten beteiligt. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am Montag im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz bekannt gegeben.

MDR-Programmdirektorin Katja Wildermuth freut sich über die enorme Resonanz, der Wettbewerb zeige auf "beeindruckende Weise, wie groß und vielfältig die Kreativ-Szene in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist." Ebenso freut sie sich, dass der Mitteldeutsche Rundfunk mit diesem Wettbewerb seinen Teil dazu zur Sichtbarwerdung von Kreativen in schwierigen Zeiten beiträgt.

Die Kreativen konnten sich für verschiedene Bereiche bewerben. Bildrechte: dpa

Bewerbungen für den Ideenwettbewerb kamen aus allen Regionen Mitteldeutschlands, von renommierten Spielstätten bis hin zu kleinen Wandertheatern und Dorfmuseen. Sie spiegeln die gesamte Bandbreite des Kulturbetriebs wider: vom Zauberer bis Bauhaus-Künstler, von der Ballett-Tänzerin bis zum Schriftsteller, von der Märchenerzählerin bis zum Hardrocker.



Bewerben konnten sie sich in fünf Kategorien: "Theater, Tanz und Co.", "Pop, Rock und Co.", "Klassik, Chor und Co.", "Literatur, Malerei und Co.", "Museen, Ausstellungen und Events". 15 Projekte werden nun ausgewählt und bekommen jeweils fünf Minuten freie Sendezeit im MDR Fernsehen, in denen sie sich mit ihren Ideen präsentieren können.