Serge Gainsbourg, das ist der Musiker, der den Orgasmus in den Pop gebracht hat - mit "Je t’aime", einem abermillionenfach verkauften Duett mit seiner Gespielin Jane Birkin, das 1969 einen Skandal ohnegleichen auslöste und auf der halben Welt verboten war. Gainsbourg, das ist der Provokateur, der die Marseillaise als Reggae einspielte und im Song "Lemon Incest" mit seiner halbwüchsigen Tochter Charlotte von der Liebe sang, die sie nie miteinander machen würden. Gainsbourg, das war der betrunkene Lustgreis, der die amerikanische Sängerin Whitney Houston in einer französischen Talkshow auf, sagen wir, seine ganz eigene Weise umgarnte - ein Übergriff, mit dem er sich in Zeiten von #MeToo trotz formvollendetem Handkuss wohl eher keine Freunde machen würde.

Der hat mal in Jugoslawien einen Film gedreht, die haben den nicht in Bargeld bezahlt, sondern er hat sich einen Rolls-Royce dafür geben lassen, er hatte aber keinen Führerschein, deshalb hat er das Auto vor seiner Tür geparkt und ist immer nur rausgegangen und hat den Aschenbecher benutzt, dann ist er wieder zurück.

Das Grab von Serge Gainsbourg in Paris Bildrechte: IMAGO

Als Serge Gainsbourg im März 1991 auf dem Cimetiére Montparnasse zu Grabe getragen wurde, war ganz Paris auf Halbmast geflaggt, und Francois Mitterand würdigte ihn in seiner Grabrede als "unseren Baudelaire, unseren Apollinaire ... Er hat das Chanson zur Kunstform erhoben." Man könnte es auch anders ausdrücken: Gainsbourg, das war für die Franzosen Elvis, Dylan und Mick Jagger in einem, und die Geschichtsbücher porträtieren ihn auf verschiedenste Weise: als Libertin, Décadent, Subversiven, Genie, Idol, Zyniker und Todessehnsüchtigen. All diese Bilder stimmen, streben auseinander und fügen sich doch wieder zusammen: zum Porträt eines Mannes, der herausgefunden hatte, dass es ohne Schamlosigkeit keine echte Verführung gibt. Und genau darum geht es in Gainsbourgs Chansons: um das Risiko, womöglich ein paar Ohrfeigen zu kassieren - und die Kunst, sich die Freiheit zu nehmen.