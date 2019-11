Ja genau, absolut! Und das war dann auch mein Ansatz. Ich wollte eigentlich gar nicht, dass das jetzt in eine bestimmte Richtung gedrängt wird. Nicht zu lustig, nicht zu traurig ist, sondern eben einfach das abbildet, was es ist. Ab und zu hat man den totalen Spaß und liebt das Leben und alles ist super, auch in dieser Familie. Und dann, im nächsten Moment, ist schon wieder das totale Chaos da. Und ja, das ist es einfach lebensnah.

Doch, Identifikation ist für mich natürlich immer das Wichtigste. Das ist ganz toll, wenn sich die Zuschauer identifizieren können. Aber ich finde, das wechselt immer. Auch für mich selber. Dann bin ich mal mehr bei Lisa und Patrick, das neue Paar, die jetzt versuchen, zusammenzuhalten. Und dann geht mir vielleicht mal Katja, die Ex von Patrick auf die Nerven, weil sie gerade irgendwie sehr hart mit Dingen umgeht. Und im nächsten Moment macht Katja aber wieder etwas, was mich total auf ihre Seite zieht. Oder Martin, der Ex Partner von Lisa, der jetzt bei seiner Mutter wieder einziehen muss. Meistens findet man ihn lustig und lacht vielleicht über ihn und dann bewundert man aber auch die Art, wie er damit umgeht. Also, es wechselt dauernd.