"Ich musste das auf jeden Fall zweimal lesen", sagt Louis Hofmann über die Drehbücher zu zweiten Staffel von "Dark". Vier Familien stehen hier im Mittelpunkt, vier Familien auf den unterschiedlichsten Zeitebenen, insgesamt über 75 Figuren. Zentraler Anker ist der Jugendliche Jonas, gespielt von Louis Hofmann, der als erster durch die Zeit reist und mit den großen Fragen des Universums konfrontiert wird.

Aktivere Figuren, die mehr reden

Die Figuren werden aktiver Bildrechte: Netflix In Staffel Zwei steckt Jonas immer noch nach einem halben Jahr in der Zukunft und versucht sich einen Weg zurück in seine ehemalige Gegenwart zu bahnen, verrät Hofmann. Und die Clique rund um Martha, Franziska und Magnus versucht dem Ganzen auch intensiv auf die Spur zu gehen. "In der zweiten Staffel werden generell die Figuren alle aktiver, sie bekommen mehr Informationen mit, ihnen wird das größere Bild erklärt und es wird sehr viel mehr geredet", sagt Hofmann.

Gleichzeitig gibt es eine größere Emotionalität, weil Sachen revealed (aufgedeckt, Anm. d. R.) werden. Jonas-Darsteller Louis Hofmann

Die Frage ist nicht, wo die Knder sind, sondern wann

Die fiktive Kleinstadt Winden Bildrechte: Netflix Dabei ist in Staffel Zwei alles beim Alten – zumindest auf der Tonspur. Der wabernde, wummernde Soundtrack von Ben Frost baut Spannung auf und kündigt drohendes Unheil an. Auch die Bilder sind ähnlich wie in Staffel Eins: Oft gibt es tableauartige Totalen, angelehnt an den amerikanischen Fotographen Gregory Crewdson. Die Geschichte knüpft nahtlos an Staffel Eins an. Noch immer geht es um die verschwundenen Kinder in der Kleinstadt Winden, an dessen Ortsausgang bedrohlich ein Atomkraftwerk in den Himmel ragt. Noch immer ist die zentrale Frage nicht "Wo sind die Kinder?", sondern "Wann?".

Die Showrunner Jantje Friese und Baran Bo Odar spielen in der zweiten Staffel von "Dark" noch mehr mit der Zeit als philosophisches Element als in Staffel Eins, springen zwischen den Jahren 1920, 1953, 1986, 2019 und der Zukunft, lassen Menschen aufeinandertreffen, die nicht aufeinandertreffen sollten. Es gibt Wurmlöcher, Einstein-Rosen-Brücken, Zeit ist hier nicht linear, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind miteinander verwoben.

Mitschreiben, zurückspulen, nachdenken

Die zweite Staffel von "Dark" erfordert absolute Aufmerksamkeit, die ersten vier Episoden sind verwirrend. Wer nicht genau aufpasst, verliert im wahrsten Sinne des Wortes den Faden. Ständiges Zurückspulen, Anhalten, Nachdenken, Mitschreiben, wieder Zurückspulen und das Gesehene reflektieren, wird von den Machern fast schon erwartet.

Mark Waschke (l) und Oliver Masucci Bildrechte: dpa "Das macht was mit dir", sagt Schauspieler Mark Waschke, der in der Serie die ominöse Figur des Noahs spielt. "Wenn du das guckst, ist das eine körperliche Erfahrung, die aber auch gleichzeitig das Hirn die ganze Zeit massiert und herausfordert." Waschke habe sich am Ende der ersten Staffel gefragt, wie diese Fäden, dieses Spinnennetz noch mal zu einem sinnvollen Strang zusammengefügt wird. "Überraschender- und angenehmerweise, so viel kann ich sagen, wird es nicht zusammengezogen zu einem schön überschaubaren Strang, sondern es geht noch weiter, fetter, nach links, rechts, Ost, West, Norden, Süden, oben unten so auseinander", sagt Waschke. "Da ist dann noch mehr Raum drin für alle Beteiligten."

Welt voller Paradoxe

Wo ist der Anfang? Oder wann? Bildrechte: Netflix Jantje Friese und Baran Bo Odar vermischen in "Dark" Nietzsche und Schopenhauer, kreieren die Figur des Uhrmachers und Wissenschaftler H.G. Tannhaus und sein fiktives Standardwerk "Eine Reise durch die Zeit". Im Vorwort heißt es hier: "Es ist alles eine Frage des Ursprungs. Wo ist der Anfang? Wann ist der Anfang? Gibt es überhaupt einen Anfang." Eine Welt voller Paradoxe, die Schauspieler Oliver Massuci auf ein zentrales Thema herunterbricht:

Bei 'Dark' geht es um Determinismus. Die Zeitebenen existieren parallel nebeneinander. Schauspieler Oliver Massuci

"Und du weißt nicht, ob die Zukunft die Vergangenheit beeinflusst oder die Vergangenheit die Zukunft", sagt Massuci. Diese Frage werde immer wieder gestellt. "Das ist wirklich wahnsinnig philosophisch“" findet Massuci. "Prinzip der Serie ist: Es gibt Hoffnung."