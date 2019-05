Kritik Lohnt sich "Der Name der Rose" als Serie?

Die Handlung spielt 1327 zur Zeit eines Kirchenkrieges, in Avignon residierte der "französische" Papst Johannes XXII., der in heftige Auseinandersetzungen mit dem deutschen Kaiser Ludwig von Bayern verstrickt war und gleichzeitig im sogenannten "Armutsstreit" die Franziskaner bekämpfte.



Die Hauptfigur William von Baskerville, in der Serie gespielt von John Torturro, ist Franziskaner und soll zwischen dem Papst und dessen Gesandtschaft um den Inquisitor Bernard Guy und den Vertretern der Franziskaner in der Bendiktinerabtei in Ligurien verhandeln. Gleichzeitig geschehen in diesem Bendiktinerkloster grausame Morde, die William von Baskerville zusammen mit seinem Adlatus Adson von Melk aufklären soll.