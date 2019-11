"Das Tolle ist ja: Ich war Fan von 'The Crown'", sagt Regisseur Christian Schwochow über die Anfrage, zwei Folgen von "The Crown" zu inszenieren. "Wenn du scheiße findest, wie das aussieht, dann geh da nicht hin, dann werde dort nicht Regisseur, das ist einfach klar", findet Schwochow. "Du kannst die vorentwickelte Grammatik der Show nicht verändern, aber das wäre mir auch überhaupt nicht eingefallen." Doch als Fan der ersten beiden Staffeln war es für ihn eine Ehre, als erster Deutscher überhaupt zwei Folgen, Episode fünf und Episode sechs, als Regisseur inszenieren zu dürfen. "Ich liebe es, mich rein zu werfen in fremde Welten, wenn es dort etwas gibt was mich wirklich interessiert", sagt er. Und die Figur der Elizabeth, einer Frau, die einerseits unendliche Privilegien habe, aber gleichzeitig in einem Gefängnis wohne und mit ihrer ganzen Familie agieren müsse, fand Schwochow so spannend, dass er gerne in die Recherche gegangen sei.

"Endlich etwas mehr Dreck"

Regisseur Christian Schwochow Bildrechte: dpa Unterstützung hatte er dabei von einem siebenköpfigen Recherche-Team und von Drehbuchautor und "The Crown"-Erfinder Peter Morgan. Und doch konnte er früh seine eigenen Akzente setzen, der Serie um die Regentschaft Queen Elizabeths eine neue Emotionalität verleihen. "Wir haben sehr schnell überlegt, dass die 60er-Jahre doch eine Zeit waren, wo auch nicht alles so sauber war", erzählt Schwochow. "The Crown" sei durch die großen Räume und aber Paläste sehr sauber gewesen und sie hätten versucht. ein bisschen Schmutz reinzubringen. "Da ist jemand wie Peter plötzlich irgendwie völlig ekstatisch geworden und hat gesagt: 'Geil, das ist doch toll, endlich mal ein bisschen mehr Dreck bei uns – warum haben wir das nicht schon vorher gemacht?'"

Inhaltlich schließt die dritte Staffel nahtlos an die Vorgänger an, widmet sich der Regentschaft von 1964 bis 1977, dem Tag des 25. Jährigen Thronjubiläums. Mit einer Queen, geplagt von Selbstzweifeln und Selbstkritik.

Zum ersten Mal Schwochow, zum ersten Mal Prinz Charles

Die Queen wünscht sich ein normales Leben Bildrechte: Netflix Jede Folge hat einen eigenen Schwerpunkt, erzählt eine Geschichte jenseits des Bekannten. In Folge Drei geht es zum Beispiel um die Aberfan-Katastrophe, als 1966 bei einem Haldenrutsch 144 Menschen ums Leben kamen, darunter 116 Kinder. Es geht um eine Midlife-Krise von Prinz Philipp, um Prinzessin Margarets Unzufriedenheit mit ihrer Ehe, um dem Wunsch der Queen nach einem normalen Leben ohne Pflichten und um den jungen Prince Charles, der vor seiner Krönung zum Prince of Wales ein Jahr in Wales verbringen soll, in einer Zeit voller politischer Unruhen und Attentate. Charles soll die Sprache lernen und Frieden stiften, trifft auf den besten Walisisch-Lehrer des Landes, ein strenger Nationalist, der das Königshaus ablehnt. Es ist die erste Folge von Schwochow und die erste Folge von Prince Charles. "Das ist so eine große Geschichte, die zwischen den beiden entsteht: mehr als eine Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern sie lernen beide voneinander", erklärt Schwochow. Das Tolle daran sei, dass die Geschichte wahr sei. Er habe den über neunzig-jährigen Mann getroffen und ihm die Folge gezeigt. "Ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut", sagt Schwochow.

Dritte Staffel hält das Niveau

Das Schauspielensemble wurde ausgetauscht Bildrechte: Netflix "The Crown" – mit einem neuen Schauspielensemble um Olivia Coleman als Queen Elizabeth, Helena Bonham Carter als Prinzessin Margarete, Tobias Menzies als Prince Philipp und Josh O`Connor als Prince Charles – schafft es, das hohe Niveau der Serie zu halten. Alle spielen, als seien sie von Staffel Eins an dabei gewesen, gerade Coleman spielt reserviert, fast schon emotionslos und immer der Rolle angemessen. Sie verkörpert die Queen der unterdrückten Gefühle und zeigt das Dilemma der Royals auf den Punkt: "Wir alle haben Opfer gebracht, uns selbst verleugnet. Es ist keine Entscheidung. Es ist eine Pflicht."