Trekkies können sich freuen

Wer eher zur "Star Trek"-Fraktion als zur "Star Wars"-Fraktion gehört, für den hat Amazon Prime schon im Januar das erste Highlight, denn dann startet "Star Trek Picard" – tatsächlich mit Patrick Stewart in seiner Rolle als Jean Luc Picard auf der Kommandobrücke der Enterprise, allerdings im nächsten Kapitel seines Lebens. Wem das noch nicht reicht: Die dritte Staffel "Star Trek Discovery" kommt im Februar auf Netflix.

Neue deutschsprachige Eigenproduktionen

Überhaupt fährt Netflix im Frühjahr 2020 groß auf, vor allem was deutsche und österreichische Eigenproduktionen angeht. "Freud", eine Zusammenarbeit von Netflix mit dem ORF zum Beispiel, mit einem Sigmund Freud, den wir so noch nie gesehen haben, gespielt von Robert Finster. Es geht um einen Mann auf der Suche nach Anerkennung, zwischen zwei Frauen, Vernunft und Trieben.

"Freud": Eine ORF-Netflix-Koproduktion mit Robert Finster als Sigmund Freud. Bildrechte: Netflix

Genau wie die Mini-Serie "Unorthodox", inspiriert vom gleichnamigen Roman von Deborah Feldman. Das Drehbuch haben die Serienexpertinnen Anna Winger und Alexa Karolinski geschrieben, die Regie hat Marie Schrader geführt. Es geht um eine junge New Yorker Jüdin, die mit ihrem Sohn nach Berlin flieht und sich auf die Suche nach ihrer eigenen Identität macht.

Guillermo del Toro als Produzent gibt dem Regienachwuchs die Chance in der Horror-Anthologie-Serie "10 after midnight", und Jordan Peele schickt in "Hunters" ein Team von Aussenseitern im New York der 70er-Jahre auf blutige Nazi-Jagd.

Spannende Fortsetzungen stehen an

"Sex Education 2": ein Wiedersehen mit Otis und Gilian Bildrechte: Netflix Ein Wiedersehen mit alten Bekannten wird es in der Neuauflage der lesbischen Serie "The L Word" geben. Außerdem dürfen sich Fans auf "Sex Education 2" freuen, mit Gillian Anderson, da war Staffel eins schon sehr unterhaltsam. Die Serie erzählt von einem Jungen, der erste sexuelle Erfahrungen sammeln will und verdauen muss, dass seine Mutter Sexualtherapeutin ist.



Außerdem stehen für mehrere Serienformate Abschiede an, zum Beispiel von "Pastewka", dem Comedy-Format mit Bastian Pastewka, dass nach zehn Staffeln endet, genauso wie die "Dark"-Trilogie zu Ende geht. Nach "Deutschland 83" und "Deutschland 86" wird es diesmal "Deutschland 89" geben: Der Grenzsoldat und Spion Martin ist in dieser deutschen Serie in den Wirren des Mauerfalls zu sehen.

Öffentlich-rechtliche Produktionen halten mit