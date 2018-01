Shahak Shapira unterstützt den Protest vieler Frauen in der #metoo-Debatte. Der in Israel geborene Satiriker, Musiker und Schriftsteller sagte MDR KULTUR, Männer seien die Zielgruppe in der Debatte. "Es kommt darauf an, ihre Meinung zum Thema Sexismus und Gewalt an Frauen zu ändern", so Shapira. Er fände es gut, nun endlich zu hören, was so vielen Frauen passiert. "Ich glaube, das ist vielen Männern gar nicht bewusst."