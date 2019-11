Es herrscht kein Mangel an Sherlock-Holmes-Hörspielen. Im Gegenteil. Mindestens neun Verlage haben derzeit Holmes-Titel im Programm. Im Hörverlag etwa erscheinen in der Regie von Bastian Pasteweka unregelmäßig neue Geschichten rund um den Consulting Detective. Neben solchen Neuproduktionen stehen Sammlerboxen sowie zahlreiche Wiederauflagen in den Regalen. Allerdings: Bei den meisten dieser Produktionen bekommt es der Krimi-Hörer mit recht konventionellen Bearbeitungen zu tun. Kreativität? Innovation? Fehlanzeige!