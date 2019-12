Magdeburg Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Bei der Präsentation legten die Bewerber einen Schwerpunkt auf den laufenden Strukturwandel. So stellt sich Chemnitz als Stadt der "Aufbrüche und Umbrüche" vor, die sich unter anderem an der zeitweiligen Umbenennung in Karl-Marx-Stadt zeige. In Anspielung auf den Naturwissenschaftler Otto von Guericke wählt Magdeburg das Motto "Raus aus der Leere" und will "positive Visionen" für seine Zukunft zeichnen.