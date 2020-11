Schon nach der ersten Nacht verspürt er Linderung. Man könnte vom Beginn seiner Selbstheilung sprechen. Aus der Bergstube, deren Fenster sowohl nach der Südseite als auch nach der Westseite gehen, hat er einen phantastischen Blick in die Landschaft. Was in Dornburg auf ihn einwirkt, läßt ihn die Öde, die schwere Müdigkeit in den Gliedern vergessen, physisch kommt er ins Gleichgewicht. Bereits in den ersten Tagen heißt es, Dornburg, der Ort seiner Zuflucht, habe die Anmut eines wahrhaften Lustortes. Und er gebe das Gefühl, daß eigentlich "keine Trauer in der Welt seyn sollte".