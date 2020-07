Der Weimar-Preis 2020 soll an die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Sigrid Damm gehen. Damit werde sie für ihre Biografien und Veröffentlichungen zu Menschen aus dem Umkreis der Weimarer Klassik geehrt, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Der Preis soll zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober verliehen werden.

Sigrid Damm ist auch schriftstellerisch tätig. In "Ich bin nicht Ottilie" oder "Diese Einsamkeit ohne Überfluss" verarbeitete sie Lebenserfahrungen in der DDR und in der Zeit danach. In "Im Kreis treibt die Zeit" hat sie sich zuletzt mit der eigenen Familiengeschichte beschäftigt. Damm ist auch Ehrenbürgerin ihrer Geburtsstadt Gotha, wo sie 1940 zur Welt kam. Inzwischen lebt sie in Berlin und Mecklenburg.