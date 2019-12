Einen silbernen Becher aus dem verschwundenen Ratsschatz der Stadt hat das Stadtmuseum Dresden am Freitag zurückerhalten. Das über 500 Jahre alte Objekt ist in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verschwunden. Der Becher ist rund 20 Zentimeter hoch, besteht aus Silber, der Rand ist vergoldet und auf dem Becherboden befindet sich das Dresdner Wappen.

Anfang des Jahres hatte ein Professor aus Stuttgart, ein Silbersammler und Kenner, das Stadtmuseum vom Besitz des Bechers informiert. Ihm war das gut erhaltene Stück aus dem osteuropäischen Kunsthandel angeboten worden. Er nahm die Offerte an, wusste da aber bereits, dass der Becher in der Datenbank "Lost Art" als gesucht aufgeführt ist. Durch seinen Kauf sicherte er ihn vor dem neuerlichen Verschwinden im Dunkel des illegalen Marktes. Er wandte sich an das Museum, das war hocherfreut und erstattete ihm seine Auslagen, einen mittleren fünfstelligen Betrag. Eine genaue Summe nennt die Direktorin des Stadtmuseums, Erika Eschebach, wie in solchen Fällen üblich, nicht.

Der silberne Becher ist ca. 20 Zentimeter hoch Bildrechte: dpa

Jede Stadt, die etwas auf sich hielt, legte sich in der Vergangenheit einen Ratsschatz zu, der wurde an Feiertagen, bei hohen Besuchen, besonderen Ratssitzungen aus den Schränken geholt und waren Ausdruck städtischen Wohlstandes. Er diente auch als Kapitalrücklage und konnte in Notzeiten veräußert werden.



Das war auch in Dresden so. Hier bestand der Ratsschatz aus qualitätvollen Silberschmiedearbeiten und kostbaren Gläsern. Es sind 65 Objekte, die der Kunstwissenschaftler und Denkmalpfleger Hildebrand Gurlitt beschrieben, aber nur in Einzelfällen fotografiert hatte. 1944 wurde der Schatz im Keller des Rathauses hinter Brandschutztüren verwahrt, überstand die Bombenangriffe – doch dann verliert sich seine Spur.