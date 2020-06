Es sind Unmengen an Forschungsdaten in Form von Orgel-Beschreibungen und -Zeichnungen, aber auch Notizen über persönliche Anekdoten, die Johann Andreas Silbermann zwischen den 1720er- und 1780er-Jahren zusammengetragen hat. Dieses "Silbermann-Archiv" hat nun die Sächsische Landesbibliothek- Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) erworben. Es handelt sich um zentrale Handschriften des Orgelbauers Johann Andreas Silbermann, dem Neffen von Gottfried Silbermann, der den Orgelbau in Mitteldeutschland entscheidend geprägt hat.