"itz ä werrie bik ändertäintment" - unter diesem Titel gibt es in der Neuen Sächsischen Galerie in Chemnitz aktuell Werke des Künstlers Silvio Zesch zu sehen. Das sind vor allem großformatige Ölbilder in rasanten Pinselfahrten. Seit einiger Zeit setzt er aber auch auf Plastiken, Installationen und Videoarbeiten. So ergründet Zesch in seinem Video "Bier bewusst trinken" durchaus tiefgründig das Phänomen des Alkoholismus.

Silvio Zesch - Spinner, 2012, Holzschnitt Bildrechte: Silvio Zesch Zesch ist ein Spieler. Er spielt mit den Abfallprodukten der Konsumgesellschaft, mit den Markenzeichen berühmter Künstlerkollegen, mit Worten, aber auch mit der Selbstwahrnehmung der Betrachter. "Es scheint, dass es kaum einen Alltagsgegenstand gibt, dem nicht eine irritierende Verwandlung abzugewinnen ist", so die Ausstellungsmacher über Zeschs Schaffen.



So kreist Zeschs erste Personal-Ausstellung in der Neue Sächsischen Galerie in Chemnitz etwa um den Voyeur und seine Scham, sobald sich dieser nicht mehr alleine weiß. Ebenso geht es ihm um das Künstlerdasein als ewiges Hosenherunterlassenmüssen, auch um den Erfolg der Nachahmer, die Lust am Spiel mit der Sexualität, um Täuschungen und die Freude daran.

Schulzeit in Chemnitz

Silvio Zesch - 99 cent, 2012, verschiedene Materialien bemalt Bildrechte: Silvio Zesch Zesch ist seit langem mit Chemnitz verbunden: Hier ging der 1975 in Meerane geborene Künstler zur Schule. Von 1999 bis 2005 studierte er Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, zeitweilig in der Fachklasse von Max Uhlig. Seit 2007 ist er als freiberuflicher Künstler tätig.