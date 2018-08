Noch bis zum 9. September zeigt das Erfurter Angermuseum "Geschichtsbilder. Comics und Graphic Novels" des heute in Hamburg lebenden Zeichners Simon Schwartz. Eigentlich stammt er aus Erfurt, ist allerdings als Kind mit seinen Eltern 1984 aus der DDR ausgereist.

Ein Freund der Eltern, der auch ausreiste, hatte damals als einziges aus der DDR seine Mosaikheft-Sammlung mitgenommen. "Daher habe ich sie sozusagen verzögert entdeckt", erzählt Schwartz. "Speziell die Hefte von Hegen von '65 bis '75 sind extrem prägend für mich, obwohl ich gar nicht diese Generation bin. Sie zeichnen sich durch eine unglaublich großartige Grafik und erzählerische Dichte aus, die mich sofort fasziniert hat." Nach dem Abitur fing er an, in der aktuellen Redaktion zu arbeiten, merkte aber, dass das nicht die Arbeit war, die er machen wollte. Denn: "Im Kollektiv ist eine individuelle Handschrift nicht möglich."

Was die Ausreise und das Leben für die Familie zwischen Ost und West bedeutete, erzählte Schwartz mit seiner ersten Arbeit "Drüben!". Und wurde prompt geehrt: mit dem Independent Comic Preis in der Kategorie "Herausragendes Szenario". Mit seinem zweiten Comicband "Packeis" begann Schwartz, ungewöhnliche Biographien auszugraben und ihr Leben in Bildern nachzuerzählen, wie die des lange vergessenen afroamerikanischen Polarforschers Matthew Henson.