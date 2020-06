Die schreibende Frau braucht Geld und ein eigenes Zimmer – das sagte schon Virginia Woolf. Wie sieht denn so ein Raum für sie als Autorin im Moment aus?

Das ist tatsächlich mein ganz privates Problem. Ich habe mein eigenes Geld, auch noch bis Ende 2020, weil man als Schriftstellerin natürlich immer ein bisschen vorplanen und Zeiten überbrücken muss. Aber ich hatte nie ein abgeschlossenes Arbeitszimmer. Wir wohnen in einer kleinen Altbau-Innenstadtwohnung und mein Schreibtisch steht im Wohnzimmer. Bisher war das okay. Ich wusste, morgens halb acht geht hier jemand aus dem Haus und in die Schule. Jetzt ist es so, dass ich kein Zimmer mehr zum Arbeiten habe, keinen eigenen Raum mehr. Da habe ich auch viel an Virginia Woolf gedacht.

Anderen Autorinnen geht es gerade auch so. Welche Resonanz haben sie von Kolleginnen bisher bekommen?

Es gibt einen großen Unterschied im Moment, ob man kinderlose Autorin ist oder kinderloser Autor oder Autor mit Kind oder eben Autorin mit Kind oder Kindern. Die stehen im Moment am Ende der der Kette. Ich weiß von vielen Kolleginnen, dass sie – nach den ersten Wochen in Schockstarre – jetzt in total produktive Phasen eingetreten sind. Und weil im Kopf so viel passiert und weil das natürlich ganz toll ist, das alles aufzuschreiben. [...] Ich weiß aber auch von Autorinnen mit ein bis zwei Kindern, die sagen: 'Hölle, ich kann nicht mehr schreiben.' Unabhängig davon, dass es die Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit stark einschränkt, geht man daran auch kaputt als Schriftstellerin.

Ihre Krimis sind bekannt dafür, gesellschaftliche Missstände zu thematisieren. Werden wir bei Ihnen von der Corona-Zeit leisen?

Ich habe gestern Abend mit einer Kollegin über das Thema Feminismus gesprochen. [...] Sie meinte, wahrscheinlich ist das Thema in zwei Wochen wieder komplett vom Tisch. Da habe ich das Gefühl, das darf nicht passieren. Das Thema Feminismus war nie genug auf dem Tisch. Es gibt kein Backlash in die Fünfziger, wir sind in Westdeutschland nie aus den Fünfzigern rausgekommen – das ist immer wieder vom Tisch gewischt Worden. Das darf nicht mehr passieren und dafür werde ich mich einsetzen. Aber ich finde beim Thema Gleichstellung auch wichtig, das wirklich alle die gleichen Chancen in unserer Gesellschaft haben: dass nicht nur weiße Frauen, die gleichen Chancen wie weiße Männer bekommen, sondern dass es um alle geht, die in diesem Land leben – um alle Frauen, Kinder und Männer. Da muss man sich bei der Bearbeitung dieser Krise als Schriftsteller überlegen: Was kann weg? Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, den Finger immer wieder in diese Wunden zu legen, die sich da gerade zeigen.