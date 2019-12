Was für ein Ritterschlag! Denn es ist schließlich nicht irgendwer, der sich hier die Simpsons als Inkarnation einer zerstörten, kaputten Familie vorknöpft. Sondern George Bush, die Seniorausgabe, 1992 immerhin US-Präsident. Auch wenn die Anerkennung in negativer Form geschieht und Bushs Aussage widerspruchsfrei belegt, dass er nicht zu den Fans der Familie aus Springfield zählt – klar wird, welchen Stellenwert die Simpsons haben.

Nach Auftritten in der Tracey Ullman-Show starten die Simpsons im Dezember 1989 ihre eigene Fernsehserie. Geben sie sich in "Es weihnachtet schwer" noch vergleichsweise zurückhaltend, legen sie diese Fassade rasch ab und erstrahlen bald im subversiv-provokantem Glanz. Die zweifelhaften Schönheiten in Gelb konterkarieren mit ihrer Fernsehserie alles, was sonst in anderen Programmen so gern beschworen wird: Provinzidyll und Gottesfürchtigkeit, amerikanische Demokratie und Karrierebewusstsein, Schönheitsnormen und Familienglück.