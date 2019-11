Bei der Aktion "Sisters of Comedy" stehen am 12. November über 250 Künstlerinnen des Humorfachs auf 41 Bühnen des deutschen Sprachraums – und das gleichzeitig in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Frauen wie Caroline Kebekus zeigen, wie treffsicher weibliche Pointen sein können Bildrechte: MDR JUMP/Ralph Köhler Gezeigt werden soll, wieviel Witz und Komik Frauen transportieren können. Denn kein Spaß ist, dass Künstlerinnen des Genres noch immer um ihre Anerkennung kämpfen müssen.



Es ist das zweite Mal, dass diese Aktion stattfindet, im Vorjahr wurden bei "Sisters of Comedy" über 50.000 Euro Spenden für lokale Frauenhilfsprojekte erspielt, so die Veranstalter auf ihrer Homepage. Über 6.600 Besucherinnen und Besucher sahen demnach die 28 Shows. Die "Sisters of Comedy" soll nun zu einer Tradition werden.

Kampf gegen Vorurteile

Die Erfahrung mangelnder Anerkennung als Comedyfrau hat auch Pantomime und Clownin Nele Jäger gemacht. Sie hat die Show "Sisters of Comedy" an die Elbe geholt.

Nele Jäger Bildrechte: Nele Jäger, Patrick Wamsganz Seit einiger Zeit ist Jäger in einer Facebookgruppe von Künstlerinnen vernetzt, denen in ihrer Arbeit immer wieder das Vorurteil begegnet, es gäbe nur wenige lustige Frauen in Deutschland. Auch das Argument "Wir haben schon eine Frau" wird gern von Veranstalterseite gebracht um zu begründen, warum weitere weibliche Komödiantinnen in einer Show nicht erwünscht seien.



Jäger findet, dass genau dieses Vorgehen den Eindruck suggeriert, es seien nicht viele Frauen im komischen Gewerk unterwegs. Insofern braucht es unbedingt Bühnen auf denen mehr Frauen auftreten, damit man sieht, es sind nicht wenige, so die junge Pantomimin.

Quotenfrauen im Fernsehen

Gerade beim Fernsehen gibt es hier Nachholbedarf. Der Umstand, dass in vielen einschlägigen TV-Comedyshows nur eine Quotenfrau zwischen weitgehend männlicher Besetzung noch schlechte eine Tradition ist, brachte die Mitstreiterinnen von "Sisters of Comedy" im letzten Jahr auf die Idee, die neue Plattform zu gründen.



Und es gib noch einen weiteren Grund für die Gründung. Ziel sei, "von der humoristischen Front ein Zeichen zu setzten gegen Sexismus und Gewalt gegen Frauen", so "Sisters"-Initiatorin Dagmar Schönleber. Die Resonanz auf eine Internetumfrage Erlebnissen mit Sexismus brachte sie darauf.

Dagmar Schönleber Bildrechte: dpa Zur Zeit der MeToo-Debatte gab es in unserer Facebookgruppe einen Thread, in dem eine Kollegin fragte, wer noch außer ihr Erfahrungen mit Sexismus am Arbeitsplatz habe. So mit dummen Sprüche und Alltagssexismen. Darauf gab es ein unfassbares Feedback – ich war wirklich erschüttert. Dagmar Schönleber, Initiatorin von "Sisters of Comedy"