Die Werke des Künstlers Willi Sitte werden zukünftig nicht mehr in Merseburg gezeigt. Das Kuratorium der Sitte-Stiftung habe beschlossen, die Galerie wegen Unterfinanzierung aufzulösen – das bestätigte der Vorsitzende des Fördervereins, Michael Finger, MDR SACHSEN-ANHALT.

Künstler Willi Sitte (1921-2013) Bildrechte: dpa

Zuletzt hatte sich der größte Sponsor zurückgezogen. 240 Gemälde und 1.000 Grafiken werden nun an die Familie des halleschen Künstlers zurückgegeben. Der Abgang schmerze ihn, sagte Finger. Man habe 15 Jahre gute Ausstellungen gezeigt. Er hoffe, dass die Dauerausstellung in reduziertem Umfang bis Ende des Jahres gezeigt werden könne. Im nächsten Jahr zum 100. Geburtstag Willi Sittes soll sein Schaffen dann in Halle zu sehen sein.