Über hundert ethnografische Ausstellungsobjekte und historische Fotografien hat das Grassi-Museum in Leipzig in seinem Besitz gefunden und dem Museum für Archäologie und Ethnologie in Lodz zurückgegeben. Das gaben die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) am Dienstag bekannt, zu denen das Grassi-Museum gehört. Damit ist die einst umfangreiche polnische Sammlung nach 78 Jahren fast wieder vollständig.