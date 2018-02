Am Freitag eröffnet das hallesche Händelhaus die neue Ausstellung "So fremd, so nah", die mit dem Fremden ein aktuelles Thema historisch verortet. Wer die Schau besucht, muss zunächst am Nachbau eines hölzernen Unterstandes der halleschen Torwache vorbei. Um 1700 war die Stadt noch von einer Mauer mit sechs Toren umgeben, an denen jeder Fremde streng kontrolliert wurde.

Wir tauchen ein in Händels Lebenswelt, die für uns heute auch schon eine fremde Welt ist. Kuratorin der Ausstellung Konstanze Musketa

Schon der Vater von Georg Friedrich Händel, von Beruf Wundarzt, passierte die halleschen Stadttore regelmäßig, auch zu ausgedehnten Reisen. So war er als junger Mann in Hamburg und segelte von dort als Schiffsarzt auf einer Kaufmannskogge bis nach Lissabon. Nach Hamburg zog es später auch den Sohn, an die damals legendäre Oper am Gänsemarkt. Von dort reiste der junge Händel dann einige Zeit später nach Italien - eine beschwerliche Reise, wie der Direktor des Händelhauses Clemens Birnbaum erzählt.

Was das für ein Geschaukel in der Postkutsche war. Die Straßen waren ja nicht wie heute asphaltiert. Im Gegenteil: Wenn es im Sommer lang geregnet hat, dann ist man in den Matsch hinein gekommen und die Wagenräder sind gebrochen. Da war es vielleicht sogar bequemer im Winter zu reisen, wenn die Böden gefroren waren. Allerdings war es da wieder lausig kalt und eine Heizung gab es in der Kutsche wiederum auch nicht. Direktor des Händelhauses Clemens Birnbaum

Der Blick auf das London zu Händels Zeiten Bildrechte: Stiftung Händel-Haus Über eine Hörstation können sich die Besucher unterschiedliche Reiseberichte aus der Zeit Händels anhören und sich so im Kopf ein Bild davon machen, was es damals hieß, in die Fremde zu ziehen. Händel selbst passte sich schnell an den Lebensstil in Italien an, er sprach und komponierte bald auf Italienisch. Ebenso schnell adaptierte er später in London die englische Kultur. Auf einem breiten ausgedehnten Wandbild tut sich vor den Besuchern das historische Panorama der Stadt auf. Vorne prägend im Bild: die London Bridge.

Wenn man von Außerhalb nach London kam, auf dem Wasserweg, dann landeten die fremden Schiffe erstmal an dieser Brücke. Das ist also das Bild, was auch Händel kennengelernt hat. Kuratorin der Ausstellung Konstanze Musketa

Die Tatsache, dass Händel die britische Staatsangehörigkeit angenommen hatte und hochgeehrt in Westminster Abbey bestattet wurde, zeigt in jedem Fall, dass er sich in der Fremde bestens integriert hat. Dabei haben ihm allerdings etliche Londoner geholfen. Ein Beispiel auch für heutige Verhältnisse? Darüber sollen sich die Besucher selbst ihre Meinung bilden, betont Händelhauschef Clemens Birnbaum.

Wir möchten mit dem Thema und einer historischen Reflexion Anstöße dazu geben, wie man mit dem Fremden umgehen kann. Direktor des Händelhauses Clemens Birnbaum