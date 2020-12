Noch bevor Sofia Portanets Debütalbum "Freier Geist" erschien, wurde sie in britischen Medien schon als "Germany’s next international Popstar" gefeiert. "Da war schon Interesse da, das war eine Ermutigung", sagt Portanet in der MDR KULTUR-Clubsession.

Von der Pariser Oper zur Kneipensängerin

Ins Musikmachen sei sie schon als Kind "gleich reingerutscht", erzählt Portanet, die in Paris aufgewachsen ist. Ihr Vater Antonio Portanet war Musiker, sie selbst sang im Kinderchor der Nationaloper. Das hatte schon früh Auswirkungen auf ihre Stimme, mit der sie heute auf beeindruckende Weise Songs singt, die an die Neue Deutsche Welle der Achtziger erinnern. "Wenn du als Kind drei Mal die Woche routiniert singst, findest du heraus, was deine Stimme alles kann" sagt Portanet, die im Chor immer wieder zwischen Sopran und Alt wechselte. "Ich war nicht zuortbar."

Ein weiteres Training für ihre Stimme fand in Berlin statt, wo sie heute lebt. Als junge Frau begann sie in Kneipen und Bars Jazz- und Soulsongs zu singen, während die Gäste sich beim Biertrinken unterhielten. "Das macht was mit dir, wenn du mit der Musik nicht im Mittelpunkt stehst", erinnert sich Portanet. "Das war eine komische Erfahrung, denn ich wollte, dass mir jeder zuhört und hab angefangen, Dinge auszuprobieren."

Inspiriert von deutscher Lyrik