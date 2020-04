Corona-Soforthilfen für Kulturschaffende: Leider nicht für alle

Schon länger bietet Sachsen-Anhalt ein eigenes Soforthilfeprogramm für Kulturschaffende an. Das Land zahlt 400 € pro Monat und Person. Und auch Sachsen und Thüringen haben nachjustiert: Während in Thüringen nun auch gemeinnützige Kultureinrichtungen gefördert werden, hat Sachsen gestern angekündigt weitere 10 Millionen für die Kulturförderung bereitstellen zu wollen.

Josephine Hage von der Organisation Kreatives Sachsen geht von drei Phasen der Krise für Kulturschaffende aus. Die erste Phase sei jetzt: Künstlerinnen und Künstler hätten Einnahmenausfälle durch fehlende Auftritte und Aufträge. In der zweiten Welle, wahrscheinlich im Herbst, sei die Dichte an Veranstaltungen dann extrem hoch. Um das Publikum zu locken, werden die Veranstalter dann vor allem auf bekannte Namen setzen, so Hages Prognose. Erschwerend sei in dieser Phase die Situation der Auftraggeber: "Die schwierige wirtschaftliche Lage bei den Auftraggebern wird sich niederschlagen auf keine oder nur sehr geringe Budgets für kulturelle und kreative Leistungen."