Extragroß wird diesmal das eigentlich intime Format der 1:1-Konzerte, das in Hellerau gastiert. Die Staatskapelle Dresden hat dies auch schon an anderen Orten gemacht. Diesmal wird es eine Langfassung von fast 24 Stunden geben. Dabei treffen jeweils ein Musizierender und eine Zuhörende in verschiedenen Räumen des Festspielhauses aufeinander.



Neben den 1:1-Konzerten wird es in Hellerau als musikalischen Beitrag zudem drei Konzerte aus dem Programm "Jugend musiziert" geben.

1:1-Konzert der Staatskapelle Dresden Bildrechte: Zentrum für Europäische Künste Hellerau